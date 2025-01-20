Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из думы с песней

Комиссия по этике оценит поведение шалинского депутата после частушек

Дума Шалинского муниципального округа (Свердловская область) не будет применять никаких санкций в отношении депутата-самовыдвиженца Наталии Асаиновой, которая стала героем видеоролика, где она играет на баяне и поет непристойные частушки в местном магазине. Ранее предполагалось, что ее могут лишить мандата. Но, как пояснил председатель местной думы Анатолий Колченогов, таких полномочий у депутатов нет. Госпожа Асаинова отметила, что ее нельзя наказывать «за русский фольклор» и пообещала выступить с частушками на Масленице.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комиссии по этике думы Шалинского района предложили рассмотреть вопрос о поведении депутата Наталии Асаиновой после публикации видео в Telegram-канале Ural Mash, на котором она играет на баяне и поет непристойные частушки в местной «Пятерочке», рассказал «Ъ-Урал» председатель думы Анатолий Колченогов. «Если решат, что это заслуживает внимания, то комиссия соберется для обсуждения вопроса в конце января или в начале февраля»,— пояснил он.

По данным Telegram-канала, депутат посетила «Пятерочку» после проведения «Елки желаний», на которой поздравляла школьников с Новым годом.

Во время исполнения частушек под музыку баяна танцевали коллеги госпожи Асаиновой в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Наталия Асаинова была избрана депутатом думы Шалинского муниципального округа в 2021 году в качестве самовыдвиженца, ее кандидатуру поддержали 769 человек. Она является членом думского комитета по социальной политике, природопользованию и охране окружающей среды, работает индивидуальным предпринимателем.

Шалинский муниципальный округ расположен на границе Свердловской области и Пермского край, основными отраслями района являются лесная и деревообрабатывающая промышленности. По данным Свердловскстата, на начало 2024 года на территории муниципалитета проживало 16,2 тыс. человек.

В разговоре с «Ъ-Урла» Наталия Асаинова опровергла информацию о планах властей лишить ее мандата. «У них нет таких полномочий. Во-вторых, за что лишать? За русский фольклор?»,— сказала она. Депутат подчеркнула, что в «Пятерочке» в момент исполнения частушек не было детей. «Нас было всего пять человек, мы зашли в "Пятерочку", потому что нас пригласил директор магазина поздравить своих сотрудников»,— пояснила она.

Наталия Асаинова добавила, что в тот день поздравила многих жителей района.

«Мы съездили в дом престарелых, в детский интернат, всем подарили подарки, а потом просто приехали в Шалю, походили в парке, попели песенку "Маленькой елочке холодно зимой"»,— отметила депутат.

Госпожа Асаинова заверила, что продолжит играть на баяне в праздничные дни, поскольку имеет «поддержку большой группы людей». «Мы на улицы выйдем в следующий раз в Масленицу, с людьми, с костюмами, будем печь блины, оладушки, выйдем с баяном, с песнями русскими, с частушками и прямо на площади у дома культуры будем всех угощать блинами»,— сказала она.

Спикер Анатолий Колченогов отметил, что к поведению депутата «есть претензия», однако подчеркнул, что «ничего криминального» в действиях Наталия Асаиновой нет.

«Все ограничится рекомендацией депутату, никаких санкций в отношении нее не будет, только пальчиком погрозят, что нужно вести себя поскромнее»,— сказал он.

Депутата можно привлечь к административной ответственности в случае оскорбления общественного мнения, но не лишить мандата, отметил руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Весомым аргументом может быть возбуждение уголовного дела, остальное из разряда морально-нравственных претензий, которые можно предъявлять человеку и взывать к его совести»,— пояснил эксперт.

Господин Гагарин добавил, что представители депутатского корпуса нередко сталкиваются с нарушением этики. «Мы знаем депутатов Госдумы, которые устраивали драки во время заседаний, в столовых между собой, и ничем это не закончилось. Частушек они не пели, им можно было бы предъявить вещи и посерьезнее, но это не является основанием для лишения их мандатов»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...