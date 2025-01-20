Из думы с песней

Дума Шалинского муниципального округа (Свердловская область) не будет применять никаких санкций в отношении депутата-самовыдвиженца Наталии Асаиновой, которая стала героем видеоролика, где она играет на баяне и поет непристойные частушки в местном магазине. Ранее предполагалось, что ее могут лишить мандата. Но, как пояснил председатель местной думы Анатолий Колченогов, таких полномочий у депутатов нет. Госпожа Асаинова отметила, что ее нельзя наказывать «за русский фольклор» и пообещала выступить с частушками на Масленице.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Комиссии по этике думы Шалинского района предложили рассмотреть вопрос о поведении депутата Наталии Асаиновой после публикации видео в Telegram-канале Ural Mash, на котором она играет на баяне и поет непристойные частушки в местной «Пятерочке», рассказал «Ъ-Урал» председатель думы Анатолий Колченогов. «Если решат, что это заслуживает внимания, то комиссия соберется для обсуждения вопроса в конце января или в начале февраля»,— пояснил он.

По данным Telegram-канала, депутат посетила «Пятерочку» после проведения «Елки желаний», на которой поздравляла школьников с Новым годом.

Во время исполнения частушек под музыку баяна танцевали коллеги госпожи Асаиновой в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Наталия Асаинова была избрана депутатом думы Шалинского муниципального округа в 2021 году в качестве самовыдвиженца, ее кандидатуру поддержали 769 человек. Она является членом думского комитета по социальной политике, природопользованию и охране окружающей среды, работает индивидуальным предпринимателем.

Шалинский муниципальный округ расположен на границе Свердловской области и Пермского край, основными отраслями района являются лесная и деревообрабатывающая промышленности. По данным Свердловскстата, на начало 2024 года на территории муниципалитета проживало 16,2 тыс. человек.

В разговоре с «Ъ-Урла» Наталия Асаинова опровергла информацию о планах властей лишить ее мандата. «У них нет таких полномочий. Во-вторых, за что лишать? За русский фольклор?»,— сказала она. Депутат подчеркнула, что в «Пятерочке» в момент исполнения частушек не было детей. «Нас было всего пять человек, мы зашли в "Пятерочку", потому что нас пригласил директор магазина поздравить своих сотрудников»,— пояснила она.

Наталия Асаинова добавила, что в тот день поздравила многих жителей района.

«Мы съездили в дом престарелых, в детский интернат, всем подарили подарки, а потом просто приехали в Шалю, походили в парке, попели песенку "Маленькой елочке холодно зимой"»,— отметила депутат.

Госпожа Асаинова заверила, что продолжит играть на баяне в праздничные дни, поскольку имеет «поддержку большой группы людей». «Мы на улицы выйдем в следующий раз в Масленицу, с людьми, с костюмами, будем печь блины, оладушки, выйдем с баяном, с песнями русскими, с частушками и прямо на площади у дома культуры будем всех угощать блинами»,— сказала она.

Спикер Анатолий Колченогов отметил, что к поведению депутата «есть претензия», однако подчеркнул, что «ничего криминального» в действиях Наталия Асаиновой нет.

«Все ограничится рекомендацией депутату, никаких санкций в отношении нее не будет, только пальчиком погрозят, что нужно вести себя поскромнее»,— сказал он.

Депутата можно привлечь к административной ответственности в случае оскорбления общественного мнения, но не лишить мандата, отметил руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Весомым аргументом может быть возбуждение уголовного дела, остальное из разряда морально-нравственных претензий, которые можно предъявлять человеку и взывать к его совести»,— пояснил эксперт.

Господин Гагарин добавил, что представители депутатского корпуса нередко сталкиваются с нарушением этики. «Мы знаем депутатов Госдумы, которые устраивали драки во время заседаний, в столовых между собой, и ничем это не закончилось. Частушек они не пели, им можно было бы предъявить вещи и посерьезнее, но это не является основанием для лишения их мандатов»,— подчеркнул он.

Василий Алексеев