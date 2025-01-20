От края не до края

Из расписания пермского аэропорта Большое Савино исчез маршрут Пермь—Красноярск. Несмотря на популярность рейса у туристов, авиамаршрут не получил поддержку из федерального бюджета. По одной из версий, перевозчик (АК «Россия»), выполняющий рейс, отказался от маршрута из-за нехватки судов на других направлениях. Туроператоры Пермского края надеются, что рейс будет возобновлен, потому что он интересен с точки зрения развития внутреннего туризма и для Прикамья, и для Красноярского края.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Литвинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Литвинов, Коммерсантъ

С начала этого года прекратилась полетная программа из Перми в Красноярск. Маршрут, ранее выполнявшийся два раза в неделю авиакомпанией «Россия» (входит в ГК «Аэрофлот»), исчез из расписания пермского аэропорта Большое Савино. Как пояснили в министерстве транс­порта Пермского края, решение о запуске рейсов по маршруту принимает перевозчик. В ведомстве уточнили, что маршрут не попал в перечень субсидируемых из федерального бюджета на 2025 год. «Ведомство может провести дополнительный отбор и добавить этот маршрут в список позже»,— пояснили в минтрансе. На запрос «Ъ-Прикамье» в авиакомпании не ответили.

Как пояснил собеседник в Большом Савино, авиаперевозчик сам принял решение о снятии рейса, причины он не указал. По одной из версий, это может быть связано с нехваткой судов и необходимостью обеспечить полеты на более значимых рейсах.

Напомним, полетная программа из Перми в Красноярск началась 2 ноября. Субсидирование авиа­марш­рутов осуществлялось на условиях софинансирования со стороны федерального бюджета и бюджетов субъектов. Бюджеты Красноярского и Пермского краев, согласно информации Росавиации, компенсировали по 35% стоимости билета. Стоимость компенсации одного рейса из краевого бюджета составляла 123 тыс. руб. Вылеты из Красноярска осуществлялись по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. Тип воздушного судна — Airbus A319, рассчитанный на 128 человек. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что краевое правительство намеревалось продлить на 2025 год субсидирование данного авиамарш­рута, так как он пользовался популярностью. Средняя загрузка рейсов составляла около 70%.

Всего в 2025 году на поддержку авиаперевозок из бюджета планируется направить 330,3 млн руб. По сравнению с 2024 годом сумма не изменилась. Отметим, что в прошлом году не на все направления удалось найти перевозчиков. Например, в сентябре компания «ЮВТ Аэро» прекратила вылеты в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул. С октября «Икар» остановил полетную программу во Владикавказ, а Nordwind — в Махачкалу.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что есть несколько факторов, которые могли повлиять на отмену рейса. «Сейчас в отрасли гражданской авиации нет избытка воздушных судов, скорее дефицит. Поэтому авиакомпании выбирают наиболее доходные линии, ставят свою технику туда, где она поможет заработать больше. Соответственно, если то или иное направление проигрывает по маржинальности, авиаперевозчик предпочтет сосредоточить свои ресурсы на более выгодном направлении. Проблем, где найти рентабельное направление, сегодня нет, есть проблема, где найти дополнительный самолет»,— уточнил господин Пантелеев. Кроме того, он отметил, что величина субсидии при выполнении межрегиональных рейсов давно не пересматривалась. «Часть направлений, по которым летать было прибыльно, становится менее привлекательной, потому что субсидии не перекрывают издержки»,— уточнил эксперт. По его словам, на многих субсидируемых маршрутах сегодня нужно летать с загрузкой значительно выше 80%, чтобы оставаться в плюсе.

Замдиректора ГБУ ПК «Центр развития туризма» Константин Тиминский отметил, что авиамаршрут в Красноярск — интересное направление. «Мы активно поддерживали связи с Красноярским краем, планировали сделать рекламный тур для тур­операторов, потому что и там есть что посмотреть, и Пермь может быть использована как перевалочный хаб для путешественников из Красноярска в столицу. Надеемся, что отмена полетов временная и маршрут возобновит работу хотя бы в летний период»,— отметил господин Тиминский.

Ирина Суханова