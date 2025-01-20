В Ростовской области увеличили пособия для родителей

Ряд детских пособий увеличили в Ростовской области с января 2025 года. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, размер единого ежемесячного пособия для семей с детьми увеличен до 16 669 руб. Беременные женщины могут рассчитывать на выплаты в размере до 18 169 руб., пособие на ребенка составит 16 169 руб. в месяц.

В 2025 году региональный маткапитал также увеличили до 150 842 руб. Ростовская область делит с Краснодарскии краем лидерство на Юге России по его размеру.

Дмитрий Ковалевский