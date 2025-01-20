На Кубани завели дело о мошенничестве на 150 млн рублей при строительстве школы

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму более 150 млн руб. при строительстве школы в Лабинске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Установлено, что между муниципалитетом и подрядчиком был заключен контракт на строительство блока начальной школы на 400 мест на сумму более 530 млн руб. Но компания не выполнила работы более чем на 150 млн руб.

Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом), по результатам рассмотрения которого суд оштрафовал общество на 12 млн руб.

Татьяна Ручкина