Проект второго этапа реконструкции Краснодарского цирка проходит госэкспертизу

Недавно строители приступили к первому этапу реконструкции Краснодарского цирка. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, проект второго этапа реконструкции проходит государственную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Подрядная организация установила временное ограждение, частично демонтировала мощения и чаши бассейна фонтана. Во время первого этапа эти работы завершат. Специалисты также выносят инженерные сети, попадающие в зону реконструкции.

После получения положительного заключения госэкспертизы подпишут контракт на выполнение основных работ. Во время второго этапа строители начнут восстанавливать само здание и строить подземную парковку на 192 машино-места.

По проекту после реконструкции цирк сможет вместить 1,8 тыс. зрителей, уточняют власти.

Татьяна Ручкина