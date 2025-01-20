Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтранс заморозил перенос портовых мощностей на левый берег Дона

Перенос мощностей ростовского порта в левобережную часть города отложен на неопределенный срок. Об этом «Интерфаксу» сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По ее словам, договор аренды земли с администрацией города уже заключен. Перенос мощностей АО «Ростовский порт» в промзону «Заречная» планировали завершить еще в декабре 2024 года, с опережением графика. Однако разрешение на строительство до сих пор не получено, поэтому определить сроки реализации проекта пока нельзя.

Кроме передислокации уже сооруженных конструкций из центра города на левбердон в проект входило строительство грузовых площадок площадью 43 тыс кв. м., причальных стенок протяженностью 733 п. м. и почти 4 тыс. п. м. железнодорожных путей. На эти цели «Ростовский порт» намеревался потратить около 1,5 млрд руб.

Дмитрий Ковалевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...