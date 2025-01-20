Минтранс заморозил перенос портовых мощностей на левый берег Дона

Перенос мощностей ростовского порта в левобережную часть города отложен на неопределенный срок. Об этом «Интерфаксу» сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По ее словам, договор аренды земли с администрацией города уже заключен. Перенос мощностей АО «Ростовский порт» в промзону «Заречная» планировали завершить еще в декабре 2024 года, с опережением графика. Однако разрешение на строительство до сих пор не получено, поэтому определить сроки реализации проекта пока нельзя.

Кроме передислокации уже сооруженных конструкций из центра города на левбердон в проект входило строительство грузовых площадок площадью 43 тыс кв. м., причальных стенок протяженностью 733 п. м. и почти 4 тыс. п. м. железнодорожных путей. На эти цели «Ростовский порт» намеревался потратить около 1,5 млрд руб.

Дмитрий Ковалевский