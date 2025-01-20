В Тюменской области простятся с погибшим на СВО сержантом Максимом Костиным

В деревне Белая Дуброва в Тюменской области 21 января простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) 24-летним сержантом гвардии Максимом Костиным, сообщили в администрации Нижнетавдинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Костин

Фото: Администрация Нижнетавдинского района Максим Костин

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Боец родился 20 ноября 2000 года в Белой Дуброве, был учеником Канашской школы, также учился в Многопрофильном колледже в Тюмени, в марте 2020 года отправился в армию и во время прохождения срочной службы заключил контракт с Минобороны. На спецоперации служил заместителем начальника расчета-оператора зенитного расчета зенитного ракетного дивизиона и погиб 24 декабря 2024 года во время исполнения военных обязанностей.

Во время службы на СВО был отмечен в 2023-2024 годах знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени, медалями «За храбрость» II степени, «За боевые отличия» и «Участника СВО».

Ирина Пичурина