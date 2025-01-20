Из приграничья Белгородской области с начала СВО переселили 14 тыс. человек

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева сообщила, что с начала боевых действий на Украине из приграничных районов было отселено более 14 тыс. жителей региона. По ее словам, для помощи перемещенным жителям власти региона осуществляют выезды в пункты временного размещения, социальные и медицинские учреждения.

«Мы проводим личные приемы граждан, организуем горячие линии. Только за этот год под эгидой правозащитного института в разных форматах и на разных площадках состоялось 172 личных приема, на которых принято более 3 тыс. человек»,— сказала госпожа Киреева на оперативном заседании правительства региона. Из них в ПВР проведены 36 приемов и принято 1046 человек, уточнила омбудсмен.

Из представленных ею данных следует, что в 2024 году число обращений в аппарат уполномоченного выросло на 24%. За год было рассмотрено 2781 обращение (в 2023 году — 2227). В том числе за прошлый год рассмотрено 563 обращения участников СВО и членов их семей. Как уточнила госпожа Киреева, обращения касались мер соцподдержки, выплат, прохождения лечения, возвращения из плена, получения юридической помощи и т. д.

Полина Мотызлевская