США стали крупнейшим торговым партнером Германии впервые с 2016 года

В 2024 году США впервые с 2016 года стали крупнейшим торговым партнером Германии, оттеснив Китай, который занимал первую строчку последние восемь лет, на второе место. Такие данные сегодня, 20 января, представило германское правительственное агентство Germany Trade and Invest (GTAI). По его подсчетам, торговый оборот между Германией и США в прошлом году вырос на 0,8%, достигнув €255 млрд. При этом оборот Германии с Китаем сократился на 2,9%, до €247 млрд.

Лидером по импорту в Германию остается Китай, при этом по экспорту из Германии он теперь занимает лишь пятое место после США, Франции, Нидерландов и Польши. GTAI объясняет это «экономическими сложностями Китая и долгосрочным укреплением экономических связей Германии и США», а также «сменой приоритетов крупнейшей экономики Европы».

Генеральный директор GTAI Роберт Херманн отметил, что «Германия нацелена на экономическую диверсификацию и устойчивость», этому соответствует «стратегия "Китай плюс X", предполагающая избегание слишком большой зависимости от одного торгового партнера».

Яна Рождественская