Во вторник в Черноземье будет облачно, без осадков, от -6°С до 0°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 21 января, ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -6°С до 0°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается переменная облачность при -2°С, без осадков. Днем — переменная облачность при 0°С, без осадков.

В Воронеже ночью также прогнозируется переменная облачность при -2°С, без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков, столбики термометра покажут -1°С.

В Курске ночью будет малооблачно при -2°С, без осадков. Днем — облачно с прояснениями при 0°С, без осадков.

В Липецке температура составит -3°С…-2°С. Ночью прогнозируется малооблачная погода, без осадков, днем — переменная облачность, без осадков.

В Орле ночью будет малооблачно при -3°С, без осадков. Днем ожидается облачность с прояснениями при 0°С, без осадков.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность с прояснениями при -6°С, без осадков. Днем будет малооблачно при -3°С, без осадков.

Анастасия Колпачева