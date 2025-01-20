Правительство поможет восстановить «Берендеево подворье» в Переславле

Правительство Ярославской области поможет в восстановлении музейного комплекса «Берендеево подворье» в Переславле-Залесском. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здание на улице Кузнечной площадью 360 кв. м сгорело 13 января полностью. Как рассказал губернатор, в нем находилось не только кафе «Блинная», но и мастерские по производству игрушек ручной работы, сувенирный магазин, склады. Господин Евраев поручил министерству инвестиций и промышленности оказать поддержку собственнику в восстановлении объекта.

До начала туристического сезона необходимо убрать остатки сгоревшего здания с трассы М8. В настоящее время администрация Переславского округа подбирает временное помещение для размещения художественных мастерских.

Антон Голицын