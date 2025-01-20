Нижегородский бизнес за год получил 4,3 млрд рублей кредитов по госгарантиям
За 2024 год 133 предприятия из Нижегородской области привлекли кредиты на 4,3 млрд руб. благодаря поддержке региональной гарантийной организации (РГО), сообщили в областном правительстве.
Гарантийной организацией выступает АНО «Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области», подведомственная региональному минпромторгу. За весь период работы, с 2009 года, она помогла предпринимателям привлечь 34 млрд руб. кредитов
Размер поручительства составляет от 100 тыс. до 35 млн руб., срок – до семи лет. Объем поручительства может достигать 70% от суммы обязательств.