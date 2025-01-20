Ростовские ученые предложили разделить Азовское море на туристические кластеры

Учёные ЮНЦ РАН разработали новую схему районирования Азовского моря, которая предполагает создание около 20 туристических кластеров. Об этом сообщает пресс-служба Южного научного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

По мнению ученых, каждый из кластеров будет иметь свою специализацию от виндсерфинга до грязелечения.

Также необходимо ввести рыбные квоты для любительского рыболовства, которые уменьшат промышленные лимиты. Ловлю пресноводных рыб можно оставить для туристов и любителей, а промышленный лов разрешить только в центральной части моря.

Ева Китаева