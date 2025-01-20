Тюменскую базу отдыха «Кулига-парк» продали строительной компании

Компании «Дардиель-СКИ» и «Радуга», связанные с работой базы отдыха «Кулига-парк», сменили владельца, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на данные единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Новым владельцем стала строительная фирма «Вассал», а руководителем компании — Иван Попов, владеющий 50% доли в ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Запись о смене владельца появились в ЕГРЮЛ 12 декабря. Ранее компаниями владел и управлял Константин Миренский, являвшийся одним из соучредителей тюменского девелопера «Энко».

«Продажа связана с двумя факторами. Желание полностью сосредоточиться на основных активах и поступившее предложение о покупке "Кулига-Парк"»,— цитирует РБК Константина Миренского.

«Кулига-парк» — база отдыха в долине реки Туры, на 32 км Ирбитского тракта. База включает этнопарк, пляж, веревочный парк, термы, деревню ездовых собак и другие зоны отдыха. База отдыха открылась в 2017 году, объем инвестиций составил 300 млн руб.

Анна Капустина