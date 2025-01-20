На реконструкцию казанского водозабора планируют потратить почти 200 млн рублей

На ремонт и реконструкцию казанского водозабора планируют потратить ориентировочно 190 млн руб. Об этом в рамках ежегодной коллегии Минстроя Татарстана сообщил директор казанского МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков.

По словам господина Абдулхакова, на текущий момент все сооружения водозабора действуют, несмотря на то что некоторые из них имеют значительный износ.

«Водозабор требует комплексной реконструкции всех сооружений и инженерных сетей по аналогии с выполненной реконструкцией очистных сооружений», — сказал глава «Водоканала».

Предприятие готово направить деньги на разработку проектно-сметной документации, для того чтобы работы по реконструкции водозабора могли попасть в федеральные и региональные программы.

Летом 2022 года на совещании в мэрии Казани бывший гендиректор «Водоканала» Андрей Егоров говорил, что на реконструкцию волжского водозабора планируют выделить 2,3 млрд руб.

Артём Дергунов