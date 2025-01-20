В Самарской области прокуратура помогла пенсионеру вернуть деньги, переведенные мошенникам

В Кинельском районе прокуратура помогла пенсионеру, чьими деньгами завладели телефонные мошенники. Обманутый мужчина перевел на указанный ему счет 22 тыс. руб., сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе предварительного расследования прокуратура установила личность владельца банковского счета, на который пенсионер перевел средства. После этого прокурор направил исковое заявление в мировой суд Тогучинского района Новосибирской области — по месту жительства ответчика.

«Решением мирового судьи иск прокурора удовлетворен. С ответчика взыскана сумма неосновательного обогащения»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев