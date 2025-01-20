С участником СВО Станиславом Волковым простились в Сокольском округе

Ефрейтор Станислав Волков погиб в ходе спецоперации на территории Украины. С бойцом простились в рабочем поселке Сокольское Нижегородской области 20 января, сообщил глава местной администрации Александр Созонов на своей странице во «ВКонтакте».

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева