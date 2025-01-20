В Казани на улицах Чистопольская и Меридианная ограничат движение

В Ново-Савиновском районе на улицах Чистопольская и Меридианная будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с реконструкцией коллектора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение ограничат в период с 23 января по 18 февраля.

«С 23 января по 18 февраля будут закрыты следующие участки:

в районе домов № 26 и № 28 по ул. Чистопольской (полное закрытие местных проездов);

возле дома № 30 по ул. Чистопольской (частичное закрытие тротуара)», — говорится в сообщении администрации города.

С 23:00 8 февраля до 6:00 9 февраля будет полностью перекрыто движение транспорта между домами № 26 и № 28 по улице Меридианной.

Артём Дергунов