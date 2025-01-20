В Казани на улицах Чистопольская и Меридианная ограничат движение
В Ново-Савиновском районе на улицах Чистопольская и Меридианная будет ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с реконструкцией коллектора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение ограничат в период с 23 января по 18 февраля.
«С 23 января по 18 февраля будут закрыты следующие участки:
в районе домов № 26 и № 28 по ул. Чистопольской (полное закрытие местных проездов);
возле дома № 30 по ул. Чистопольской (частичное закрытие тротуара)», — говорится в сообщении администрации города.
С 23:00 8 февраля до 6:00 9 февраля будет полностью перекрыто движение транспорта между домами № 26 и № 28 по улице Меридианной.