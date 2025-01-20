Медиахолдинг РБК приобрел радиочастоту в Воронеже

Владелец медиахолдинга «Радио СИ» из Екатеринбурга Николай Грахов продал АО «РБК онлайн» (входит в ГК «РБК») свердловское ООО «Медиа лайт», владеющее радиочастотой 101.1 FM в Воронеже. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения произошли в конце декабря прошлого года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Медиа Лайт» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году для ведения деятельности в области радиовещания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Алла Морозова. В 2023 году выручка составила 3,7 млн руб., чистая прибыль — 226 тыс. руб.

Кроме того, господин Грахов продал РБК нижегородское ООО «Медиа новости» и свердловское ООО «Медиа лайн», а также — 4% в московском ООО «Олимп». Этим компаниям принадлежат радиочастоты в Нижнем Новгороде (107.4 FM), Тюмени (100.6 FM) и столице (92.8 FM).

Николай Грахов — медиаменеджер из Екатеринбурга. В 1990-х он основал свердловский рок-клуб, на сцене которого начали выступать такие музыкальные группы, как «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Чайф». В 1992 году господин Грахов основал FM-радиостанцию «Радио Си» — одну из первых коммерческих станций в Екатеринбурге.

Анастасия Колпачева