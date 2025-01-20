В рождественском турнире по каратэ поучаствовали 130 уральских подростков

В турнире по каратэ и рукопашному бою «Рождественские звезды» приняли участие 130 подростков в возрасте от 8 до 17 лет из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Челябинской, Тюменской и Свердловской областей. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, турнир состоялся по инициативе Центра единоборств и руководства «Динамо», при поддержке общественного совета региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

«В итоге соревнований, проходивших в упорной борьбе, лучшими каратистами турнира стали в командном первенстве спортсмены город Нефтеюганск (ХМАО). 29 спортсменов различных возрастных групп вышли в финал и оказались на первой ступени почетного пьедестала», — сообщил полковник Горелых. По его словам, среди победителей — подростки Александр Коломеец и Марианна Разумова из Заречного (Свердловская область), Артем Воденников из Тюмени.

Валерий Горелых добавил, что судейский коллектив возглавил рефери международной категории Евгений Яблонский.

Мария Шараева