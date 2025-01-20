В Татарстане не хватает более 13 тыс. строителей

Потребность организаций Татарстана в строительной области составила 13 тыс. человек. Об этом сообщил министр строительства республики Руслан Айзатуллин.

Из этой цифры 113 человек — руководители, 333 — инженерно-технические работники, а 12 тыс. — квалифицированные рабочие. В сфере ЖКХ дефицит составляет 602 человека.

В строительной сфере Татарстана сейчас работают 86 тыс. человек, что на 6,9 тыс. меньше, чем в прошлом году. В ЖКХ занято 27,4 тыс. человек, хотя ранее их было 27,6 тыс.

Кадровый потенциал отрасли в этом году достигает лишь 5726 человек, среди которых выпускники профильных учебных заведений 2024 года. В прошлом году средняя зарплата в строительной сфере выросла до 64,7 тыс. руб.

Влас Северин