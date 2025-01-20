На реализацию трех новых нацпроектов Сочи получит 582 млн рублей

Для Сочи подтверждено финансирование в размере более 582 млн руб. для участия в трех новых нацпроектах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин после краевого совещания, на котором губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил муниципалитетам активнее включаться в работу по новым национальным проектам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«К реализации мы приступили, в частности к созданию крупного водовода в Адлере. Это мероприятие правительственной комплексной программы развития Сочи вошло в нацпроект "Инфраструктура для жизни"»,— рассказал мэр.

Также, по словам господина Прошунина, власти готовятся к строительству школы в Горном Лоо, капремонту и дооснащению гимназии №6, модернизации муниципальных библиотек. Администрация города ожидает старта отбора заявок для участия в региональных проектах для выполнения президентских инициатив.

Вячеслав Рыжков