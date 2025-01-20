Спрос на люксовые автомобили марки Aurus в Петербурге в 2024 году упал на 22%

По итогам прошлого года в Петербурге было зарегистрировано всего семь автомобилей отечественного люксового бренда Aurus — на 22% меньше результата 2023 года. Такими данными с «Ъ-СПб» 20 января поделились аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечают эксперты авторынка, в 2024 году Aurus оказался в городе на Неве менее популярным, чем бренды-конкуренты: Rolls-Royce (объем регистраций в прошлом году — 11 штук) и Bentley (23 зарегистрированных машины). При этом обе эти марки официально не поставляются в Россию.

Продажи внутри бренда Aurus между двумя моделями, в свою очередь, распределились следующим образом: две пришлось на внедорожник Komendant и пять на седан Senat.

В Петербурге автомобили Aurus представлены в единственном дилерском центре, который был открыт на месте бывшего автосалона Lamborghini.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) в октябре представили зимнюю версию электрического мотоцикла Aurus Merlon.

Подробнее о недавних планах российского бренда по выпуску автомобилей в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Aurus заезжает в Шушары».

Андрей Цедрик