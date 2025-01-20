В Ростове до 2030 года запустят шесть новых трамвайных маршрутов

До 2030 года в Ростове-на-Дону планируют запустить шесть новых трамвайных маршрутов, следует из проекта планирования транспортной системы города.

Речь идет о маршрутах: №1 Главный железнодорожный вокзал — Старый аэропорт; №12 Левенцовка — железнодорожная станция Сельмаш; №14 ЖК Суворовский — проспект Ворошиловский; №10 площадь Мичурина — Центральный рынок; №11 Левенцовка — госпиталь ветеранов войн; №15 Верхний Темерник — проспект Ворошиловский.

Маршрут №12 должен быть запущен в 2026 году, но первое время будет ездить через Ленгородок до Центрального рынка. В 2027 году маршрут будет продлен до Сельмаша, интервал при этом сократится до пяти минут.

В 2027 году планируется запустить маршрут №10 от площади Мичурина до Центрального рынка. В 2028 году заработают трамвайные маршруты: №1 (Главный вокзал — Старый аэропорт) и №11 (Левенцовка — госпиталь ветеранов войн). В 2029 году запустят маршрут №14 (ЖК Суворовский — проспект Ворошиловский) и №15 (Верхний Темерник — проспект Ворошиловский).

Тат Гаспарян