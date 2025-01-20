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В Ульяновской области будут судить пойманного в поезде наркокурьера

В Ульяновский районный суд направлено уголовное дело в отношении жителя Волгоградской области. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщили сегодня в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый следовал в пассажирском поезде сообщением Киров — Кисловодск. При себе у него было наркотическое средство метадон, расфасованное в 92 свертка.

Наркокурьер был задержан на территории Ульяновской области сотрудниками транспортной полиции. У него было изъято более 14 грамм метадона, что является крупным размером.

Алексей Алексеев

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