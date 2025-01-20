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Три нижегородских фермера получат 30 млн рублей на развитие аграрного туризма

Грант «Агротуризм» в Нижегородской области по федеральной госпрограмме в 2025 году получат три предприятия из Павловского, Шарангского округов и городского округа Бор. Как сообщили в региональном минсельхозе, всего им выделят 30 млн руб., включая 7,5 млн из областного бюджета.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Бахтин А.М. намерено реализовать в Шарангском округе проект «Ретромобиль на РоботоФерме». Он предусматривает создание выставочного комплекса сельхозтехники с интерактивной фотозоной и зоной «дикого кемпинга».

Проект «Природно-туристический комплекс Юхро» в городского округе Бор (ООО «Сфера») предполагает закупку снегоходов, квадроциклов, мотовездеходов и катамаранов для расширения перечня туристических услуг.

В Павловском округе КФХ Прядилов Я.Ю. реализует проект «Усадьба «Речная» — строительство домика для круглогодичного проживания туристов, обустройство пляжной и кемпинговой зоны.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов рассказал, что общий объем финансирования проектов составит 41,9 млн руб. Собственники должны вложить в них не менее трети общей стоимости.

Грант «Агротуризм» учредили в 2022 году, ежегодно его получают три нижегородских сельхозпроизводителя.

Галина Шамберина

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