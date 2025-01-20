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На ремонт детского отделения нижегородского психдиспансера выделят 65 млн рублей

На ремонт детского отделения Нижегородского областного клинического центра психического здоровья им. П.П. Кащенко в 2025 году выделят 65 млн руб., сообщили в региональном минздраве.

Детское психиатрическое отделение рассчитано на 60 коек, оно единственное в области.

Также в планах на текущий год — ремонт оконных блоков в диагностическом корпусе №13 за 2,5 млн руб. И.о. главного врача учреждения Наталья Бузуева рассказала, что в 2024 году на ремонт потратили 32 млн руб. За эти деньги обновили кровлю лечебного отделения №8 и здания клуба, что позволило устранить многолетние проблемы. Помимо этого, усовершенствовали систему пожарной безопасности, заменили ограждения кровли и зданий.

Галина Шамберина

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