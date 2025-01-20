Главная елка Казани обошлась Татарстану в 18,1 млн рублей

На все мероприятия по установке, обслуживанию и демонтажу центральной елки у Чаши было потрачено 18,1 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе дирекции скверов и парков Казани.

Открытие ёлки состоялось 25 декабря. В новогодние праздники более 200 тыс. жителей и гостей Казани посетили праздничную ярмарку и мероприятия у центра семьи «Казан», сообщил 9 января начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Демонтаж 35-метрового символа нового года начали 15 января. Сейчас от неё остался только каркас.

Дарья Сайфиева