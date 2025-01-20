В новой части Волгодонска на сутки отключат воду

Во всех районах новой части Волгодонска на отключат воду с 22:30 22 января до 6:00 23 января. Информация об этом опубликована на сайте МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отключения связаны с проведением ремонтных работ по замене оборудования. Водоснабжение будет отсутствовать на ул. Академика Королева, бульваре Великой Победы, ул. Весенняя, ул. Гагарина, ул. Дружбы, ул. Индустриальная, ул. К.Маркса, пр. Курчатова, ул. Ленинградская, ул. М.Кошевого, пр. Строителей, ул. Энтузиастов.

Также без водоснабжения останутся частные дома, расположенные в Красном Яру и многоквартирных домах в кварталах ЮЗР-1, ЮЗР-2, ЮЗР-3, выше 6-го этажа.

Ева Китаева