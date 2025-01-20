В аэропорту Курумоч было досмотрено 35 шмелиных семей

За прошлую неделю инспекторы Россельхознадзора провели досмотр 74 партий подконтрольных грузов в аэропорту Курумоч. Общий вес досмотренной продукции составил около 1,1 т, сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Кроме того, инспекторы досмотрели 10 животных-компаньонов, 680 голов декоративной птицы, 2,5 млн насекомых-энтомофагов, а также 35 шмелиных семей.

При досмотре ручной клади прибывших из-за рубежа пассажиров было выявлено 17 партий подконтрольных грузов — мясной, молочной, рыбной, пчеловодческой продукции неизвестного происхождения и без ветеринарных сертификатов. Эта продукция не была допущена к ввозу.

Алексей Алексеев