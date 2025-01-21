Огни Флоренции

По традиции модный год открывает выставка мужской моды Pitti Uomo, которая в этот раз проходила в 107-й раз с 14 по 17 января во Флоренции, собрав в крепости Да Бассо более 770 брендов (почти половина, 45%, из-за рубежа) и 20 тыс. посетителей. В этом году темой стал Огонь как символ объединения, который может согревать как душу, так и тело, привлекать внимание и указывать на путь, а также дарить нам новые идеи и привычки, ровно так же, как и мода. О главных событиях и трендах Pitti Uomo 107 — в нашем материале.

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Философия MM6 Maison Margiela

Главный хедлайнер Pitti Uomo 107 — MM6 Maison Margiela, вторая, более практичная и более доступная линия дома Мартина Маржелы, которую дизайнер запустил в 1997 году. Для презентации коллекции сезона осень-зима 2025/26, которая прошла вечером в барочных теплицах флорентийского архитектора Джакомо Ростера, дизайн-студия, предпочитающая оставаться анонимной, решила сделать ставку на функциональную классику мужского гардероба: костюмы, бомберы, кожаные тренчи, водолазки, майки-алкоголички и брюки, но обогатить ее самыми необычными техниками. Например, главный бомбер в коллекции — двусторонний с искусственным мехом под норку, а трикотаж украшен нитками блестящего люрекса. Если нужно дополнить бархатный костюм узорами, то в мелкую звездочку, такую же, как нравилась джазмену Майлсу Дэвису, которого дизайн-студия называет воплощением стиля Мартина Маржелы. А вместо просто помятой черной кожи — эффект обманки: льняные ансамбли покрыты специальным хайтек-материалом из резины, чтобы придать им блеск.

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MM6 Maison Margiela существует уже почти 30 лет, но запустили мужскую линейку только три года назад и показывали ее всегда вместе с женской коллекцией в Милане. Во Флоренцию на Pitti Uomo MM6 Maison Margiela приехали, чтобы представить первую коллекцию, которая будет полностью идти под лейблом мужской. К слову, задача была найти не просто моделей, а людей с характером и необычной походкой, для этого студия попросила в своих социальных сетях прислать им видео и, посмотрев тысячи роликов, выбрала 30 счастливчиков. «Мы придумываем дизайн вещей, а не людей. А вещи — это просто вещи, у них нет гендера»,— пояснил на превью коллекции один из дизайнеров студии, подчеркнув, как важно и для самого Маржелы было всегда противоречить себе и пробовать что-то новое — отсюда в кастинге и мужчины, и женщины.

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Показ начался с традиционных аккордов финского фольклора (модные инсайдеры улыбнуться на этих строчках, потому что это не случайность, а отсылка к происхождению главного дизайнера студии MM6 Maison Margiela, чье имя хранится в строжайшем секрете), который потом сменил пронзительный трек «This is Hardcore» группы Pulp, и на импровизированном подиуме появились герои показа в базовых предметах гардероба в оттенках черного, фиолетового и цвета красного вина, которые смотрелись максимально комфортными и ультражеланными, когда модели вышагивали в них, пританцовывая под музыку. И правда, кому бы не захотелось быть таким стилягой?

Дебютный показ Setchu

Выпускник престижной лондонской школы моды Central Saint Martins и победитель премии LVMH 2023 года японец Сатоси Кувата покорил сердца модных инсайдеров своим творческим видением: любой дизайн Setchu начинается с куска бумаги, который японец складывает в технике оригами, пока у него не выйдет новый функциональный образ. Чтобы показать, как его метод работает на практике, на превью своей коллекции сезона осень-зима 2025/26 Кувата буквально взял один из жакетов с рейла и сложил его на наших глазах в идеальный «бумажный» конверт.

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В новой коллекции, которую Сатоси Кувата решил представить в холлах абонентов Национальной центральной библиотеки Флоренции,— упор на трикотаж крупной вязки, классический тейлоринг (Кувата стажировался на Сэвил-Роу и работал над костюмами с одним из старейших лондонских ателье — Davies & Sons), узоры в клетку (серую версию шотландской клетки для Setchu изготовили специально на одной из его любимых ткацких фабрик в Биеле в Пьемонте) и неокимоно из шелкового жаккарда, а также кружево с рисунками, вдохновленными одним из его любимых романов — эротической «Повестью о блистательном принце Гэндзи». Так как дизайнер много путешествует и не любит брать с собой лишнего, почти все вещи можно носить десятью разными образами при помощи отстегивающихся рукавов, встроенных молний и специальных пуговиц.

Ставка на красное

Все оттенки красного — один из главных цветовых кодов будущего осенне-зимнего сезона. Например, Brunello Cucinelli представил сразу несколько бархатных смокингов и вельветовых костюмов в алом и рубиновом, а также показал трикотаж в красной цветовой палитре. Мастера итальянского элегантного тейлоринга Caruso на своем стенде хвастались костюмами малинового оттенка в сочетании с сорочками тон-в-тон. Марка солнечных очков и часов Police на своем первом показе prеt-a-porter в кампусе школы Polimoda представила сразу несколько вариантов теплых свитеров с горлом в ярко-красных оттенках, в то время как специалисты по кашемиру Piacenza 1733 показали пуловеры и кардиганы с новой серией узоров в бордовой, розовой и вишневой палитрах. А бренд KNT by Kiton сделал ставку на гимнастерки и жилетки с карманами цвета граната.

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Мода будущего

В этом году на Pitti Uomo было представлено сразу несколько новых эконаходок и решений, как сделать модный бизнес менее губительным для планеты. Испанцы из лайфстайл-лейбла Ecoalf, знаменитого своими тканями Ocean Yarn, созданными из переработанного пластика, впервые показали коллекцию из переработанной шерсти, которая на ощупь напоминает кашемир.

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Ecoalf



Guess продолжает разрабатывать экоинициативы в мире денима и предлагает альтернативу классической технике окрашивания камнями: новая технология под названием Guess Airwash помогает сократить расходы воды на 80% (используя вместо нее спрессованный воздух и пузыри) и сохранить такой же потертый оттенок.

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Экоэнтузиасты с острова Бали представили марку Wasted by Potato Head — мебель и одежду из переработанных материалов, биотканей и дед-стока, окрашенного при помощи манго, кокосов и миндалей.

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Сжаак Хуллекес и Себастьян Крамер, основатели марки Hu Le Kes из города Арнем, предлагают идти против канонов капитализма и создают одежду из любых подручных материалов: в ход идут одеяла, пледы, скатерти, мужские сорочки в клетку, ткани для обивки мебели и все-превсе, что основатели марки находят в родной Голландии.

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Китаец Ву Киуксионг привез на Pitti Uomo из Гуанчжоу лейбл SEWMOD, где каждый предмет создается вручную из сотканных также вручную старинных китайских тканей (некоторым более века).

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И, наконец, девелоперы из Гонконга предлагают смотреть на моду по-новому, разработав приложение для представителей модной индустрии FabriX, предлагающее молодым дизайнерам (например, в этот раз в проекте участвовали французы Шарль де Вильморан и Артур Робер из марки Ouest Paris, дуэт из Лондона Paolina Russo и гонконгский авангардный лейбл PONDER. ER) разрабатывать новую одежду онлайн, а покупателям мерить ее при помощи AR-зеркал Try-on Kiosk 2.0.1 и наряжать в нее вымышленных аватаров в игре Roblox.

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Лидия Агеева