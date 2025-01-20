Красноярский депутат сдает посты

Депутат красноярского горсовета Павел Креско досрочно слагает свои полномочия. Заявление он подал 20 января, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. Однако, недавно у господина Креско появились проблемы и с правоохранительными органами. По данным «Ъ-Сибирь», депутата подозревают в посредничестве при передаче чиновнику мэрии взяток на 100 млн руб. за заключение муниципальных контрактов на ремонт дорог. В связи с этим руководство регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) приостановило его членство в партии. Сам депутат ситуацию не комментировал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Павел Креско в своем заявлении о сложении полномочий сослался на состояние здоровья

Фото: Красноярский городской совет депутатов Депутат Павел Креско в своем заявлении о сложении полномочий сослался на состояние здоровья

Фото: Красноярский городской совет депутатов

Заявление депутата красноярского горсовета Павла Креско о досрочном сложении полномочий 20 января рассмотрела комиссия по местному самоуправлению. Как выяснилось, оно поступило в муниципальный парламент 9 января. «По собственному желанию в связи с состоянием здоровья, не позволяющим в полной мере осуществлять полномочия»,— привела использованную господином Креско формулировку в документе председатель комиссии Елена Южакова.

Действующий созыв горсовета работает с сентября 2023 года. Павел Креско, баллотировавшийся в качестве кандидата от ЕР, был избран в одномандатном округе №5. Он продолжительное время работал в муниципальных структурах, занимающихся дорожным хозяйством. В 2012-2021 годы руководил «Специализированным автотранспортным предприятием», а в 2022-2023 годах — МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (занимается ремонтом и уборкой дорог, благоустройством, содержанием остановок общественного транспорта и т. д.). В октябре 2024 года Павел Креско занял пост заместителя директора частной компании — ООО «ТАВЭКС».

В горсовете господин Креско входит в состав двух постоянных комиссий: по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре, а также по бюджету, собственности и экономической политике. Кроме того, он был избран координатором рабочей группы по вопросам оказания поддержки гражданам, участникам СВО и членам их семей.

Сам депутат свое заявление не комментировал. Последний по времени пост в его Telegram-канале был размещен 23 декабря 2024 года. На заседании комиссии по самоуправлению Павел Креско не присутствовал. «Не знаю, не сообразили»,— ответила госпожа Южакова на вопрос депутата Семена Сендерского о том, почему автора заявления не пригласили на заседание. Впрочем, согласно регламенту, его присутствие не требовалось.

Между тем у Павла Креско есть проблемы не только со здоровьем, но и с законом. По данным источника «Ъ-Сибирь» в силовых структурах региона, он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Якобы Павел Креско в 2023-2024 годы передавал взятки на сумму в 100 млн руб. от ООО «Промстрой» неустановленному лицу в мэрии Красноярска за заключение муниципальных контрактов по ремонту дорог. В качестве меры пресечения депутату избрали запрет определенных действий, рассказал «Ъ-Сибирь» источник. Официально о возбуждении дела и подозрениях в адрес господина Креско на сообщалось.

Подтверждением факта возбуждения дела можно считать решение президиума политсовета РО ЕР. Также 20 января его члены приостановили членство Павла Креско в партии.

«Решение принято в связи с появлением информации о возбуждении уголовного дела в отношении него на основании п. 4.4.4 устава партии. Членство приостановлено до получения результатов рассмотрения дела»,— сообщили в РО.

Как писал «Ъ-Сибирь», коррупционные схемы в сфере дорожного строительства красноярские следователи раскрыли в 2024 году. В июне прошлого года по делу о картельном сговоре был задержан учредитель крупной дорожной компании «Промстроя» Декард Ханагян. В декабре Железнодорожный райсуд Красноярска заключил под стражу бывшего первого вице-мэра 48-летнего Алексея Давыдова. Он подозревается в посредничестве в переговорах о взятках (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), предназначенных для экс-начальника городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Жвакина. По версии главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, взятки на сумму 73 млн руб. в 2018-2019 годы гендиректор «Промстроя» выплатил за победы в конкурсах на выполнение дорожно-строительных работ. Евгений Жвакин был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Комиссия по местному самоуправлению приняла решение внести вопрос о сложении депутатских полномочий Павла Креско на рассмотрение ближайшей сессии горсовета. Она назначена на 28 января.

Валерий Лавский, Константин Воронов