Правительство не поддержало проект о расширении пределов самообороны

Правительство России не поддержало законопроект, которым предлагается дополнить ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отзыв правительства. В июне кабмин просил доработать проект, но не сказал, как именно это сделать.

Согласно внесенным депутатами ЛДПР правкам, человек, который защищается на территории своего дома, не должен впоследствии оказаться на скамье подсудимых и доказывать свою невиновность. Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2024 года.

Сейчас граждане России могут принимать меры самообороны только в случае непосредственной угрозы жизни. То есть защищающийся должен определить намерения нападающего, а также оценить степень опасности и потенциального вреда, который будет нанесен во время самообороны. «И, получается, что нападающие при этом находятся в более выгодном положении, ведь именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность»,— написано в пояснительной записке к законопроекту.

В мае 2022 года пленум Верховного суда закрепил право граждан на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье. Впрочем, такие действия разрешены, если при этом защищающийся не превысил пределы необходимой обороны.