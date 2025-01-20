В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, «Газель» сбила пешехода на тротуаре

В Самаре проводится проверка по факту ДТП с участием автомобиля «Газель» и пешехода, доставленного в больницу. Об этом сообщает МВД Самарской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации ведомства, на ул. Маломовская, 16 водитель 1972 года управлял «Газелью». После завершения разгрузки до «допустил наезд на женщину 1942 года рождения» при движении задним ходом. Пострадавшая передвигалась во время происшествия по тротуару. Ее доставили в больницу с травмой головы и руки.

Руфия Кутляева