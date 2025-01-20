На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ограничили движение из-за ремонта

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за ремонтных работ затруднено движение транспорта, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Работы по ямочному ремонту и восстановлению дорожного полотна в правой полосе ведутся на участках с 1007 км по 1015 км, с 933 км по 940 км, а также с 969 км по 960 км и с 777 км по 801 км.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда. Для этого можно воспользоваться транспортными развязками на 964-м, 983-м и 969-м километрах автодороги М-4 «Дон». Эти маршруты проходят через Красный Сулин, Зверево, Гуково и Новошахтинск.

Тат Гаспарян