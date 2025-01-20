В Самаре коммунальщики предложили разрешить им эвакуировать авто в зоне коммуникаций

Компания «РКС-Самара» выдвинула предложение наделить ресурсоснабжающие организации в городе дополнительными полномочиями. В частности, РСО предлагает разрешить ей самостоятельно эвакуировать авто, припаркованные в районе ремонтируемых инженерных сетей. Об этом представители компании сообщили в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Инициатива «РКС-Самара» предполагает, что представители компании смогут самостоятельно вызвать эвакуатор и перевезти автомобили, которые препятствуют доступу к коммуникациям, в безопасное место за свой счет. После этого владельцу машины будут сообщать новый адрес, по которому находится его транспортное средство. В ресурсоснабжающей организации считают, что это позволит ускорить ремонтные работы.

Георгий Портнов