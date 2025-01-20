Глава СКР поручил проверить соблюдение прав дольщиков ЖК в поселке Западном

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращениям о нарушении прав дольщиков ЖК «Арт-кварталы» в челябинском поселке Западном. Собственники не могут получить ключи от построенных квартир, сообщает пресс-служба СКР.

По данным дольщиков, здания жилого комплекса «Арт-кварталы» в загородном микрорайоне «Твоя Привилегия» введены в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Однако до настоящего времени внутренняя отделка помещений не выполнена, а срок выдачи ключей собственникам постоянно переносится. При этом, по данным СКР, застройщиком ООО «СЗ "Флай Плэнинг Партнерс"» со счетов выведены полученные за реализацию квартир денежные средства, но подрядчику для проведения ремонта они не перечислены. Обращения дольщиков, вынужденных выплачивать ипотеку и проживать в арендованном жилье, в компетентные органы результатов не принесли.

Как отметили в пресс-службе девелопера, в конце прошлого года в эксплуатацию были введены все девять домов ЖК «Арт-кварталы». Однако из-за напряженной ситуации на рынке труда этот процесс произошел позже запланированного срока.

«При приобретении квартир до сведения покупателей было донесено, что с момента ввода в эксплуатацию дома закладывается еще дополнительно шесть месяцев — для выполнения внутренних отделочных работ, после чего начинается передача квартир собственникам», — рассказали «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе специализированного застройщика.

По данным пресс-службы компании, на сегодняшний день ключи получили собственники квартир в домах №14.3, 14.4, ведется передача ключей в домах №14.1, 14.2. В ближайшее время планируется завершение отделки во всех домах.

Виталина Ярховска