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Донские производители беспилотников смогут получить льготные займы

Две новые категории промышленных предприятий включили в перечень компаний, которые могут получить льготный займ от Фонда развития промышленности Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства со ссылкой на слова замгубернатора Игоря Сорокина.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Кредит под 1% на покупку оборудования и под 2% — на пополнение оборотных средств смогут получить организации, занимающиеся производством беспилотников. Право на льготный займ под 3% на приобретение оборудования предоставят также промышленным предприятиям, выпускающим продукцию со статусом «Сделано на Дону».

Дмитрий Ковалевский

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