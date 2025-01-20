Донские производители беспилотников смогут получить льготные займы

Две новые категории промышленных предприятий включили в перечень компаний, которые могут получить льготный займ от Фонда развития промышленности Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства со ссылкой на слова замгубернатора Игоря Сорокина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Кредит под 1% на покупку оборудования и под 2% — на пополнение оборотных средств смогут получить организации, занимающиеся производством беспилотников. Право на льготный займ под 3% на приобретение оборудования предоставят также промышленным предприятиям, выпускающим продукцию со статусом «Сделано на Дону».

Дмитрий Ковалевский