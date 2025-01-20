Теплоснабжающая инфраструктура «Т Плюс» в Перми готова к морозам

Теплоисточники и тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» готовы к прогнозируемому понижению температуры в краевой столице. По прогнозам синоптиков, столбик термометра на этой неделе может опуститься до минус 16 и ниже. Теплоэнергетики готовы обеспечить надёжное тепло- и электроснабжение жителей.

Для стабильного прохождения морозов в Пермских тепловых сетях сформированы ремонтно-восстановительные бригады на площадках во всех районах города. На ТЭЦ и малых котельных проверена работа основного оборудования. Режимы теплоподачи на станциях и котельных будут скорректированы заранее для нормативного нагрева квартир горожан.

«Главная задача теплоэнергетиков – обеспечить тепловой комфорт в квартирах горожан и социальных объектах. Специалисты внимательно следят за состоянием оборудования на ТЭЦ, трубопроводами отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, в приоритете мониторинг обращений граждан и своевременное реагирование на все поступающие сигналы», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

При возникновении вопросов по отоплению и горячей воде гражданам, в первую очередь, нужно обращаться в обслуживающие организации – УК и ТСЖ. По вопросам функционирования тепловых сетей и центральных тепловых пунктов жители могут проконсультироваться в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98 и подать заявку на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru/.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»