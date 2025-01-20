В Реже двоих молодых людей арестовали по подозрению в убийстве и поджоге жертвы

Двоих жителей Режа возрастом 20 и 21 год заключили под стражу до 17 марта 2025 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц с особой жестокостью (пп. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Обвинение утверждает, что подозреваемые совершили преступление около 5 часов 18 января 2025 года. Будучи пьяными, они «из личных неприязненных отношений» избили потерпевшего руками и ногами, нанесли ему удары ножом в область головы и тела. Затем они оттащили жертву и подожгли, от полученных травм потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые, по версии следствия, попытались сжечь тело. Молодых людей задержали полицейские на автобусной остановке, возможно, обвиняемые пытались скрыться. Гособвинитель, ходатайствуя об избрании меры пресечения в Режевском городском суде, отметил, что они могут попытаться скрыть другие следы совершенного преступления.

В СУ СК по Свердловской области отметили, что за подобное преступление фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного. Вину оба обвиняемых признали. В отношении них проведут судебную психиатрическую экспертизу.

Анна Капустина