В Севастополе единовременные выплаты бойцам СВО увеличили до 900 тысяч рублей

В Севастополе размер региональной единовременной выплаты для бойцов, которые заключили с Минобороны РФ контракт, увеличили до 500 тыс. руб. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона, теперь суммарно военнослужащие будут получать 900 тыс. руб.

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Размер новых выплат будет действовать для тех, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января 2025 года. К региональной выплате также доплачивается 400 тыс. руб. из федерального бюджета.

Те, кто подписал контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат по 400 тыс. руб. из регионального бюджета и столько же — из федерального, пояснил губернатор.

Татьяна Ручкина