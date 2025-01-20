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Грибную ферму из «губернаторской сотни» продают в Ростовской области

В Ростовской области выставили на продажу грибную ферму ООО «Грибов Дол». Стоимость предприятия составляет 200 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на одном из интернет-сервисов.

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Согласно объявлению, речь идет о площадке по производству шампиньонов. За 24 млн руб. продается участок земли общей площадью 7,8 га, а также на продажу выставлены недвижимость и оборудование — цена достигает 167 млн руб. Еще за девять млн новый владелец бизнеса приобретет компост, упаковки и прочие материалы.

Как утверждает продавец, грибная ферма входит в «губернаторскую сотню» — перечень приоритетных инвестиционных проектов, который ведется на территории Ростовской области с 2011 года.

Также продавец уверяет, что бизнес окупится примерно за пять лет.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Грибов Дол» зарегистрировано в Азовском районе Ростовской области в 2007 году. Основная деятельность — выращивание грибов и трюфелей. Генеральным директором указана Марина Яковенко.

Анастасия Казуков

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