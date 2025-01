«Праздничная кухня с ароматами Наньяна»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие программы подготовили рестораны мира по случаю главного праздника КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Canton Blue Фото: Canton Blue

Китайский Новый год, он же Лунный Новый год, в этот раз приходится на 29 января. Это крайне важный праздник, в том числе для отелей по всему миру. На этот период приходятся большие каникулы, в том числе в Китае. Городские отели и курорты стремятся заполучить себе гостей. Многие из них подготовили такие программы, которые могут быть интересны даже тем, кто далек от праздника.

Так, лондонский The Peninsula превращает на период с 18 января по 8 февраля свой ресторан кантонской кухни The Canton Blue в праздничный The Canton Red со специальным меню. Также в отеле проводятся очень интересные мастер-классы по китайской чайной церемонии. С 5 января по 5 февраля каждый день можно узнать историю китайских чайных церемоний и продегустировать три редких сорта чая, а также поесть, потому что вместе с чаем здесь подают многие традиционные блюда, включая димсамы, выпечку и сладости.

Six Sences Qing Cheng Mountain в китайском Чэнду решил объединить в специальном праздничном меню традиционную сычуаньскую китайскую новогоднюю кухню с ароматами Наньяна. Весь курорт украсили фонарями, символизирующими воссоединение и праздник, и пригласили местных исполнителей для традиционных танцев.

В Four Seasons в Джакарте можно попробовать специальные новогодние сладости с итальянским акцентом. Их готовил пастри-шеф отеля Лоренцо Соллечито, он с сетью Four Seasons аж с 2008 года. Начинал Лоренцо во флорентийском отеле, а дальше работал в разных странах мира. У него в сладостях огромный опыт, ведь он не только шефствует в ресторанах и барах отеля, но и создает десерты и торты для многочисленных свадеб, которые проводят в Regent Singapore.