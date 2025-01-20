В Ростовской области могут начать пилот по упрощенной сдаче ОГЭ

Рособрнадзор поддержал пилотный проект, согласно которому в Ростовской области и ряде других регионов для получения аттестата о нужно будет сдать ОГЭ только по русскому языку и математике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Школьники, которые сдадут вышеназванные экзамены, будут признаны успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию. Пилот планируют реализовать, помимо Дона, в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Северной Осетии.

С инициативой упростить сдачу ОГЭ ранее выступили в Госдуме. По мнению законодателей, такой подход позволит увеличить количество школьников, поступающих в учреждения среднего профессионального образования. Также в Рособрнадзоре допустили возможность оценки ОГЭ по 100-балльной системе.

Вячеслав Рыжков