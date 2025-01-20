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В рекламе магазина «Хмель и солод» усмотрели нарушение закона

В Пермское УФАС поступила жалоба на рекламу алкогольной продукции в магазине «Хмель и солод», расположенном на ул. Белинского в Перми. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Фото: Пермское УФАС

Фото: Пермское УФАС

Как уставило УФАС, изображение алкогольных напитков и текст с призывом их приобрести размещены на рекламном щите, установленном на входе в магазин «Хмель и солод» и обращенном наружу. Таким образом, реклама алкоголя направлена на привлечение внимания к товару любого потенциального потребителя, в том числе детей, что нарушает закон о рекламе.

Кроме того, реклама алкоголя размещена и направлена на восприятие за пределами магазина, что противоречит закону о рекламе, допускающему такую рекламу только внутри торговой точки, имеющей лицензию на розничную продажу алкоголя. Помимо этого установлено, что в рекламе отсутствует предупреждение о вреде чрезмерного употребления алкоголя, что также противоречит закону.

В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 28 января 2025 года.

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