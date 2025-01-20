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Рынок аукционных торгов переживает период активного роста

Российский аукционный дом (РАД) — федеральная торговая площадка по продаже имущества и по закупкам — отмечает свое 15-летие. Общая сумма сделок РАД с момента основания — более 1,25 трлн руб.

Фото: Архив АО «РАД»

Фото: Архив АО «РАД»

Компания была создана Постановлением Правительства РФ 31 августа 2009 года и уже в 2010 открыла филиал в Нижнем Новгороде, а в 2019 году — офис в Ярославле. Сегодня деятельность этих подразделений охватывает большую часть территории СЗФО, от Тверской области на западе до Пермской области и республики Коми — на востоке, и от Архангельской области и Ненецкого автономного округа на севере до республики Татарстан — на юге.

Общая сумма сделок Волго-Вятского и Ярославского подразделений РАД — 35,57 млрд. руб., общее количество проданных лотов — около 9500.

«Объем публичных сделок увеличивается год от года. ЭТП РАД дает возможность увидеть не только частный рынок, но и активы в банкротстве (РАД входит в ТОП-3 крупнейших ЭТП по банкротству), и государственное, и корпоративное, и банковское имущество — то, что невозможно купить на площадках-классифайдах. И мы видим, что спрос на такие активы есть при любой конъюнктуре рынка»,— рассказывает Евгений Буланов, руководитель Волго-Вятского филиала АО «РАД».

Среди постоянных клиентов филиала — ВЭБ. РФ, Райффайзенбанк, ПАО «Сбербанк», Банк «Траст», ГК «АСВ», АО «Почта России», ГК «Ростех», ПАО «Россети», Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, Министерство имущественных отношений Ярославской области.

Удмуртия и муниципальные образования Нижегородской области самостоятельно реализуют на ЭТП РАД региональное и муниципальное имущество.

Общий объем приватизационных сделок, заключенных на территории Волго-Вятского и Ярославского подразделений РАД, — 218 лотов на сумму около 2 млрд руб.

В Ярославле РАД известен также благодаря успешному поиску частных инвесторов для восстановления объектов культурного наследия. В частности, на аукционах были переданы права и обязанности по реставрации и охране Ротонды Гостиного Двора (39,4 млн рублей) в 2014 году, «Дома с атлантами» (48 млн рублей), Александровского приюта (48,9 млн рублей). Пострадавшая от огня «Усадьба Вахрамеева» была приватизирована на торгах РАД за 82 млн рублей с более чем двукратным превышением начальной цены (38,1 млн рублей).

Основной объем продаж в денежном выражении приходится на недвижимость, трендом последних лет стали сделки с активами промышленного назначения. Так на ЭТП РАД были проданы: имущественный комплекс «Тутаевской ПГУ» (1,4 млрд руб.), площадка Васильевского стекольного завода в Татарстане (156,8 млн руб.), 25,5% акций АО «Пермский мукомольный завод» (158 млн руб.), права требования к мукомольному комбинату «Володарский» (79,1 млн руб.) и права требования к производителю судовых двигателей — ОАО «РУМО» (54,9 млн рублей), промышленный парк «Гаврилов Ям» в Ярославской области (45 млн руб.).

Среди крупнейших сделок с коммерческой недвижимостью — продажа офисного здания 3,2 тыс. кв. м, в центре Казани (270,3 млн руб.), бизнес-центр в Саранске (227 млн руб.), спортивной базы в Ижевске (263 млн руб.), складского комплекса 12 тыс. кв. м на Корабельной ул. в Ярославле (129,7 млн руб.), сети автосалонов в Татарстане (254 млн руб.)

«Электронная торговая площадка кратно расширяет возможности и продавцов, и покупателей. Это маркетплейс, где размещаются тысячи активов и присутствуют все инвестиционные игроки. В сочетании с работой экспертов РАД и профессиональным продвижением лотов на рынке, это дает наилучший результат. А при продаже заложенного имущества покупатель может быть уверен в легитимности сделки. РАД заключает трехсторонние договоры с привлечением кредитной организации, которая получает компенсацию средств по итогам торгов. Покупателю достается свободный от обременений актив»,— поясняет Евгений Буланов.

Аукционы становятся прерогативой не только в сегментах, где того требует законодательство, но и в частных продажах. Их выбирают девелоперы для реализации жилой и коммерческой недвижимости, к ним прибегают частные собственники для получения наилучшего результата продаж. Например, в Казани с превышением начальной цены были проданы торговые площади (2 434 кв. м), принадлежавшие торговому дому «Олимп». Сумма сделки — 189,7 млн руб.

В 2024 году Волго-Вятское и Ярославское подразделения РАД совокупно реализовали около 1400 лотов на 2,6 млрд рублей.

АО «Российский аукционный дом»

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