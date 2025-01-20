В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на несовершеннолетнюю

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по информации о нападении беспризорных собак на несовершеннолетнюю в Новокуйбышевске. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным ведомства, в СМИ выявлены публикации о нападении собак на несовершеннолетнюю девочку, в результате чего ей были причинены телесные повреждения и понадобилась медицинская помощь. По уголовному делу проводятся следственные действия. В рамках предварительного расследования будут оценены действия лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Руфия Кутляева