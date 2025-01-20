Нижегородца оштрафовали на 3,5 млн рублей за несанкционированную свалку
Советский райсуд Нижнего Новгорода оштрафовал местного жителя на 3,5 млн руб. за ущерб, нанесенный почвам несанкционированной свалкой. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.
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О нарушении в надзорное ведомство сообщила администрация Кстовского округа. Специалисты Росприроднадзора выехали на место и обнаружили у села Семеть ничем не огороженный захламленный участок площадью более 760 кв. м. Там складировался в том числе и строительный мусор.
Инспекторы взяли пробы почвы и отходов и рассчитали причиненный окружающей среде вред. Собственника участка обязали полностью возместить ущерб.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.