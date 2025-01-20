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Коммерсантъ FM
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«Транснефть» снова подала иск к Cisco о взыскании 56 млн рублей

«Транснефть» повторно направила иск к американскому производителю программного обеспечения (ПО) Cisco. Сумма исковых требований составляет 56 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Российская компания требовала взыскать с Cisco Systems и ООО «Сиско солюшенз» убытки на 56 млн руб., понесенные в результате их отказа от исполнения договорных обязательств. Суд сначала оставил заявление без движения, а в октябре 2024 года вернул его заявителю. «Транснефть» оспорила это решение, и апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение.

Помимо этого истец подал к Cisco два иска суммарно на 6 млн руб. «Транснефть» также направила иски к технологической компании IBM на 83,1 млн руб., а также к производителям ПО Red Hat и Citrix на 12,8 млн и 17,1 млн руб. соответственно.

Об исковых претензиях «Транснефти» к «Роснефти» — в материале «Ъ» «Из трубы раздался иск».

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