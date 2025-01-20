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В Ново-Савиновском районе Казани жители более 20 домов на сутки останутся без воды

В Ново-Савиновском районе Казани жители ряда домов почти на сутки останутся без воды. Об этом рассказали в пресс-службе «Водоканала».

В Ново-Савиновском районе Казани жители более 20 домов на сутки останутся без воды

В Ново-Савиновском районе Казани жители более 20 домов на сутки останутся без воды

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Ново-Савиновском районе Казани жители более 20 домов на сутки останутся без воды

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подача воды прекратится из-за проведения работ по улучшению водоснабжения. Отключение запланировано с 09:00 29 января до 05:00 30 января по адресам:

  • ул. Адоратского, 15, 17, 19, 21, 23, 15/1, 15а, 15а/1, 15а/2, 19/1, 19/4, 19а, 19Б, 25, 25а,
  • ул. Ак. Лаврентьева, 8, 8а, 10,
  • пр. Ямашева, 78, 82, 84, 88, 74а, 78а, 78б, 80а, 82а, 82б, 88а.

Пресс-служба Казанского «Водоканала» приносит извинения за временные неудобства.

Диана Соловьёва

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